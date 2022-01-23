مدة الفيديو 02 minutes 27 seconds

مكتبات على الرصيف في فرنسا

الجائحة تخنق أنفاس التعليم وتفاقم معاناة الطواقم الصحية. وهناك على ضفاف نهر السين، وجه مغاير للثقافة يقاوم تدابير وقيود جائحة كورونا.
23/1/2022