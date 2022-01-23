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الحصاد2022/1/22
سلط جلال شهدا في ملفات الحصاد بتاريخ (2022/1/22) الضوء على: دعوات لوقف التصعيد في اليمن وزير الخارجية الكويتي في بيروت دعم عسكري أميركي لكييف أفغانستان وعقدة الاعتراف الدولي
22/1/2022
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