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ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج في المغرب

تتصاعد هجرة الأطباء إلى الخارج في المغرب، إذ تشير آخر التقارير الرسمية إلى هجرة أكثر من 600 طبيب، أي ما يعادل 30% من خريجي كليات الطب والصيدلة سنويا.
22/1/2022