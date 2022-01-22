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الحصاد 2022/1/21

سلّط محمد كريشان في حصاد (2022/1/21) الضوء على ملفات عدة: – تصعيد في جبهات اليمن. – سجال الرئيس التونسي والقضاء. – علاقة روسيا والغرب تزداد سوءا.