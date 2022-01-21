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الحصاد 2022/1/20

سلطت إلسي أبي عاصي، في ملفات الحصاد بتاريخ 2022/1/20، على: اليمن.. بايدن يدعو لإنهاء الصراع، طلب عاجل من أبو ظبي إلى تل أبيب، مناورات روسية صينية إيرانية، كابل توجه رسائل للغرب