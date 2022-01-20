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الحصاد 2022/1/19

سلّط زين العابدين توفيق في ملفات الحصاد بتاريخ 2022/1/19 الضوء على عدة ملفات: واشنطن تدخل على خط الأزمة في اليمن. تونس.. وفاة متظاهر تؤجج الجدل. قمة روسية إيرانية في موسكو.