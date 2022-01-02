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مبادرة شبابية لدعم بائعات الشاي في السودان

“لمة حِبان” مبادرة شبابية أطلقها فنانون سودانيون في العاصمة الخرطوم، لدعم بائعات الشاي في الأحياء الشعبية على تحمل مسؤولياتهن الأسرية والمعيشية.
2/1/2022