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عاصفة ثلجية تضرب مخيمات النازحين في الشمال السوري

ضربت عاصفة ثلجية المخيمات في الشمال السوري، وأحدثت أضرارا مما زاد من معاناة النازحين الذين يقدر عددهم -حسب منظمات محلية- بأكثر من مليون ونصف المليون نازح.
19/1/2022