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جدل حول شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة

تداعيات كارثية حذر منها رؤساء شركات الطيران الأميركية الكبرى إذا ما تم تشغيل شبكة اتصالات الجيل الخامس في الولايات المتحدة دون أخذ سلامة الطيران في الاعتبار.
19/1/2022