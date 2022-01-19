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الحصاد 2022/1/18

سلط عبد القادر عياض في حصاد (2022/1/18) الضوء على: البنتاغون: لم نقم بدور بقصف اليمن وإسرائيل تؤكد دعمها للإمارات تونس.. تمديد حالة الطوارئ السودان.. إضراب ودعوات للتصعيد