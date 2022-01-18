مدة الفيديو 57 minutes 07 seconds 57:07

الحصاد 2022/1/17

سلط عبد القادر عياض في ملفات الحصاد بتاريخ 2022/1/17 الضوء على: هجمات الحوثيين على الإمارات السودان.. قتلى وجرحى ودعوات للتصعيد الدبلوماسية في مفاوضات فيينا

اقرأ المزيد