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ألعاب الطفولة قديما.. نشاط وذكاء

لطالما كانت ألعاب الطفولة قديما أكثر فائدة من ألعاب الفيديو حاليا لما فيها من نشاط ومن حركة وذكاء في بعض الأحيان. نتعرف في هذا التقرير على بعض هذه الألعاب وكيف كانت تلعب.