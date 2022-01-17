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مصر.. بيوت من إطارات السيارات للقطط الضالة

إبراهيم أبو جندي مصري قاده الشغف بإعادة التدوير وحبّه للحيوانات إلى صنع ملاجئ وبيوت صغيرة من الإطارات المعاد تدويرها للقطط الضالة لتحميها من برد الشتاء.