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قبيل جولة جديدة من مفاوضات فيينا.. مستشار الأمن القومي الأميركي يصل إسرائيل

وصل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إسرائيل، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في فيينا بشأن ملف إيران النووي،
17/1/2022