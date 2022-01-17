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الحصاد 2022/1/16

سلط جلال شهدا الضوء فئ ملفات الحصاد بتاريخ 2022/1/16 على السودان وحوار مرتقب تونس وصندوق النقد الدولي العراق وأضرار مقتدى الصدر
16/1/2022