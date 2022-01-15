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الحصاد (2022/1/14)

تناول محمد كريشان في “الحصاد” (2022/1/14) المواضيع التالية: في ذكرى الثورة.. جموع من التونسيين تتحدى قرار منع التظاهر. ملف إيران النووي.. الدول الأوروبية تتحدث عن فرصة للوصول لاتفاق.