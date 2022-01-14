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مدة الفيديو 03 minutes 08 seconds
03:08
تونس.. إحياء ذكرى الثورة وسط خلاف سياسي حاد
يحيي الشعب التونسي الذكرى الـ11 للثورة التونسية وسط خلاف سياسي حاد بشأن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في الـ25 من يوليو/تموز الماضي.
14/1/2022
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