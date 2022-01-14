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تونسيون لم يفقدوا الأمل بتخطي العقبات في الذكرى 11 للثورة

في الذكرى الـ11 للثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لم يفقد كثيرون الأمل في تخطي العقبات التي أربكت مسار الثورة.
14/1/2022