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مدة الفيديو 57 minutes 09 seconds
57:09
الحصاد 2022/1/13
سلط حسن جمول في ملفات الحصاد بتاريخ 2022/1/13 الضوء على الملفات الآتية: تونس عشية ذكرى الثورة. السودان ويوم من الاحتجاجات. أوروبا والغرب وتصاعد الجدال. القضاء الألماني وحكم تاريخي.
13/1/2022
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