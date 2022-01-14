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الحصاد 2022/1/13

سلط حسن جمول في ملفات الحصاد بتاريخ 2022/1/13 الضوء على الملفات الآتية: تونس عشية ذكرى الثورة. السودان ويوم من الاحتجاجات. أوروبا والغرب وتصاعد الجدال. القضاء الألماني وحكم تاريخي.