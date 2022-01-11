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مدربة لقيادة الشاحنات في الأردن

نسرين اللبدي شابة أردنية وهي أول مدربة لقيادة الشاحنات في الأردن. لاحظت نسرين عدم وجود مدربات لقيادة الشاحنات الكبيرة وأن هذه المهنة حكر على الرجال فقررت خوض غمارها.