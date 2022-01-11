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الحصاد 2022/1/10

سلطت إلسي أبي عاصي في ملف الحصاد بتاريخ 2022/1/10 الضوء على عدة ملفات: – جنيف ومحادثات أميركية – روسية لأكثر من 7 ساعات. الأزمة السودانية وتحرك أممي. فيينا ومحادثات النووي الإيراني.