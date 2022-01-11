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أوكرانيا.. العقدة الكبرى في محادثات روسيا مع واشنطن والناتو

لا يبدي المراقبون تفاؤلا في إمكانية نجاح جولات المحادثات المقررة الأيام القادمة بين روسيا ودول الغرب سعيا لتخفيف حدة التوتر السياسي بينهما،
11/1/2022