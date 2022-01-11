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أوكرانيا.. العقدة الكبرى في محادثات روسيا مع واشنطن والناتو

لا يبدي المراقبون تفاؤلا في إمكانية نجاح جولات المحادثات المقررة الأيام القادمة بين روسيا ودول الغرب سعيا لتخفيف حدة التوتر السياسي بينهما،