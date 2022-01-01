مدة الفيديو 02 minutes 13 seconds 02:13

حرفة تقاوم الاندثار.. أدوات منزلية خشبية

بعيدا عن البلاستيك، ومن مواد مستدامة وقابلة للتحلل، يعد تشكيل الخشب إلى “أدوات وأوان منزلية” حرفة عريقة في مصر، “عم ناصر” يعمل في هذه المهنة منذ نحو نصف قرن.