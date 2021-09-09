15:40

نافذة من المغرب.. نسبة المشاركة تخطت 50% في الانتخابات العامة

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة تخطت 50%على المستوى الوطني، وأنها تخطت في بعض مناطق الجهات الجنوبية نسبة 66%..