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15:40
نافذة من المغرب.. نسبة المشاركة تخطت 50% في الانتخابات العامة
أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة تخطت 50%على المستوى الوطني، وأنها تخطت في بعض مناطق الجهات الجنوبية نسبة 66%..
8/9/2021
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