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08:34
النشرة الاقتصادية (2021/9/9)
وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي مشرفية يعلن إطلاق بطاقة تمويلية لمساعدة الأسر الأشد فقرا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد..
9/9/2021
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