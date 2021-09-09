انتقل الى المحتوى
البث الحي
08:34

النشرة الاقتصادية (2021/9/9)

وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي مشرفية يعلن إطلاق بطاقة تمويلية لمساعدة الأسر الأشد فقرا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد..
9/9/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

طائرة مساعدات إنسانية باكستانية تصل لمطار قندهار بجنوب أفغانستان

01:46
(الجزيرة)

تداعيات جائحة كورونا وسّعت رقعة الفقر بالأردن

02:32
(الجزيرة)

إعادة تشغيل مطار كابل الدولي

00:59
(الجزيرة)

صناعة قمر الدين.. مهنة تقليدية قديمة بسوريا تأبى الاندثار

01:28
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

طائرة مساعدات إنسانية باكستانية تصل لمطار قندهار بجنوب أفغانستان

01:46
(الجزيرة)

تداعيات جائحة كورونا وسّعت رقعة الفقر بالأردن

02:32
(الجزيرة)

إعادة تشغيل مطار كابل الدولي

00:59
(الجزيرة)

صناعة قمر الدين.. مهنة تقليدية قديمة بسوريا تأبى الاندثار

01:28
المزيد من التقارير الإخبارية

طائرة مساعدات إنسانية باكستانية تصل لمطار قندهار بجنوب أفغانستان

(الجزيرة)

تداعيات جائحة كورونا وسّعت رقعة الفقر بالأردن

(الجزيرة)

إعادة تشغيل مطار كابل الدولي

(الجزيرة)

صناعة قمر الدين.. مهنة تقليدية قديمة بسوريا تأبى الاندثار

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

جمعة غضب.. مواجهات وإصابات في الضفة ووقفات بالقدس وغزة ووزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد باعتقال الأسرى الفارين

قوات الاحتلال استخدمت قنابل الغاز لتفريق المحتجين في بلدة بيتا بالضفة (رويترز)

بعضها أصغر من ثقب الإبرة.. هل تقنيا يمكن إدخال شرائح إلكترونية في تطعيمات فيروس كورونا؟

هناك مشكلة هندسية قد تعيق زرع الشريحة بحقنة اللقاح لأن دائرة الترانزستورات مربعة أما الإبرة فهي دائرية ولا يتجاوز قطرها الداخلي 0.6 ملليمتر (رويترز)

أبرز مخططي الهروب من سجن شطة عام 1998 للجزيرة نت: لهذه الأسباب يبدو الاحتلال “كبالع الموس” في مطاردة الأسرى المحررين

الأسير المحرر الدكتور عبد الحكيم حنيني (الجزيرة)

تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد 13 شهرا من الفراغ.. ميقاتي يؤكد: لا تتضمن ثلثا معطلا لأي فريق

ميقاتي: الحكومة لن تتضمن ثلثا معطلا واضحا أو مستترا لأي فريق (الأوروبية)