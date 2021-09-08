16:28

نافذة من أفغانستان.. الحكومة المستقبلية في أفغانستان

أكد زعيم حركة طالبان هبة الله آخوند زاده -في بيان- أن الحكومة المستقبلية في أفغانستان -وجميع شؤونها- ستكون متوافقة مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.