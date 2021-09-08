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16:28
نافذة من أفغانستان.. الحكومة المستقبلية في أفغانستان
أكد زعيم حركة طالبان هبة الله آخوند زاده -في بيان- أن الحكومة المستقبلية في أفغانستان -وجميع شؤونها- ستكون متوافقة مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.
8/9/2021
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