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16:28

نافذة من أفغانستان.. الحكومة المستقبلية في أفغانستان

أكد زعيم حركة طالبان هبة الله آخوند زاده -في بيان- أن الحكومة المستقبلية في أفغانستان -وجميع شؤونها- ستكون متوافقة مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.
8/9/2021
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