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لمحة عن النظام السياسي في المغرب

جعل المغرب من التعددية الحزبية مبدأ دستوريا ثابتا يلخص مراهنته على واقع سياسي تعددي ينسجم مع طبيعة المؤسسة الملكية. التقرير يستعرض خصائص النظام السياسي في المغرب.