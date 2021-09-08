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الناخبون المغاربة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

يتوجه الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء لاختيار مرشحيهم لمجلس النواب والمجالس الجهوية والبلدية، في انتخابات يتنافس فيها مرشحون من نحو 30 حزبا سياسيا.
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