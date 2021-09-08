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الحصاد (2021/9/7)

تابعت فدى باسيل في الحصاد (2021/9/7) العديد من المواضيع، وكان من أبرزها: أول حكومة في أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي تعيد طالبان إلى الحكم بعد 20 عاما من إزاحتها.
7/9/2021
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