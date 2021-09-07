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02:52
غياب مظاهر الحملات الانتخابية في شوارع المغرب
دخلت الحملات الدعائية للانتخابات العامة المغربية ساعاتها الأخيرة. وقد غابت مظاهر الحملات الواسعة في شوارع الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للبلاد.
7/9/2021
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