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غياب مظاهر الحملات الانتخابية في شوارع المغرب

دخلت الحملات الدعائية للانتخابات العامة المغربية ساعاتها الأخيرة. وقد غابت مظاهر الحملات الواسعة في شوارع الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للبلاد.
7/9/2021
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