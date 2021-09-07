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حرفة صناعة النحاس في الجزائر

يمتهن وليد عباشي حرفة صناعة النحاس في الجزائر منذ 19 عاما، ويقول إن شغفه بهذه المهنة دفعه إلى الإبداع فيها، إذ يحاول من خلالها أن يحافظ على تقليد عائلي تعلمه من والده منذ الصغر.