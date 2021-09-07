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تعرف على الأسرى الفارين من سجن جلبوع

يبث هذا التقرير معلومات مفصلة عن الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر نفق حفروه، بينهم 5 من حركة الجهاد الإسلامي، وآخر من حركة فتح.
6/9/2021
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