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00:57
تعرف على الأسرى الفارين من سجن جلبوع
يبث هذا التقرير معلومات مفصلة عن الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر نفق حفروه، بينهم 5 من حركة الجهاد الإسلامي، وآخر من حركة فتح.
6/9/2021
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