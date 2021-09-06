البث الحي
01:18

سجن جلبوع

يقع سجن جلبوع في الغور غربي مدينة بيسان داخل الخط الأخضر، ويعدّ ذا طبيعة أمنية مشددة جدا، ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة بين السجون الإسرائيلية الأخرى.
6/9/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ازدياد حالات التحرش والابتزاز الالكتروني في العراق

02:32
(الجزيرة)

حرفة صناعة النحاس في الجزائر

01:59
(الجزيرة)

بسبب نقص الوقود.. لبنانيون يلجؤون إلى الحطب لطهي الطعام

01:18
(الجزيرة)

أزمة إغلاقات الحقول النفطية في ليبيا

02:57
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ازدياد حالات التحرش والابتزاز الالكتروني في العراق

02:32
(الجزيرة)

حرفة صناعة النحاس في الجزائر

01:59
(الجزيرة)

بسبب نقص الوقود.. لبنانيون يلجؤون إلى الحطب لطهي الطعام

01:18
(الجزيرة)

أزمة إغلاقات الحقول النفطية في ليبيا

02:57
المزيد من التقارير الإخبارية

ازدياد حالات التحرش والابتزاز الالكتروني في العراق

(الجزيرة)

حرفة صناعة النحاس في الجزائر

(الجزيرة)

بسبب نقص الوقود.. لبنانيون يلجؤون إلى الحطب لطهي الطعام

(الجزيرة)

أزمة إغلاقات الحقول النفطية في ليبيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أقامت أكثر من 200 حاجز أمني.. إسرائيل مستنفرة للبحث عن الأسرى الستة وتوضح علاقة حارسة البرج بفرارهم

عامل فلسطيني يعبر من السياج الحدودي بين الضفة الغربية وإسرائيل مع إغلاق المعابر بعد فرار الأسرى الستة (الأناضول)

فضيحة في إسرائيل.. شاهد- القصة الكاملة لليلة هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع

(الجزيرة)

حارسة البرج تملّكها النعاس لحظة الفرار.. تحقيق إسرائيلي يبرئ كاميرات المراقبة ويكشف مزيدا من التفاصيل

سجن جلبوع الإسرائيلي الذي فر منه 6 سجناء فلسطينيين عبر نفق (غيتي)

بالفيديو- وفاة “العملاق النائم” بعد 40 عاما في الغيبوبة.. القصة المأساوية لنجم فرنسا وسان جيرمان

آدامز بقميص سان جيرمان وبعد أن دخل في غيبوبة (مواقع التواصل)