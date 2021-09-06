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01:18
سجن جلبوع
يقع سجن جلبوع في الغور غربي مدينة بيسان داخل الخط الأخضر، ويعدّ ذا طبيعة أمنية مشددة جدا، ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة بين السجون الإسرائيلية الأخرى.
6/9/2021
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