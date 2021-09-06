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56:41

الحصاد 2021/9/5

سلط عبد السلام محمد في ملف الحصاد بتاريخ (2021/9/5) من كابل الضوء على تطورات المشهد الأفغاني، خاصة في ما يتعلق بالمعارك الدائرة في وداي بنجشير والأنباء عن عرض أحمد مسعود التفاوض مع طالبان،
5/9/2021
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