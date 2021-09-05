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03:47

ميكانيكي عراقي يصنع السكاكين من قرون الحيوانات والمخلفات الحربية

ميكانيكي عراقي يصنع السكاكين من قرون الحيوانات والمخلفات الحربية
5/9/2021
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السمكة المطبوعة ثلاثيا وقابلية زعانفها للطي

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السمكة المطبوعة ثلاثيا وصلابة زعانفها

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