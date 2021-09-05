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04:03

خطط إستراتيجية لمواجهة الشح المائي في مصر

قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن القاهرة وضعت خططا إستراتيجية لمواجهة الشح المائي، من بينها إقامة أضخم محطات في العالم لمعالجة المياه.
5/9/2021
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