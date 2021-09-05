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تحديات تواجه السكان الأصليين في البرازيل للحفاظ على تقاليدهم

يواجه السكان الأصليون في البرازيل تحديات كثيرة للحفاظ على ثقافتهم، خصوصا في ما تبقى من قراهم الواقعة بالقرب من المدن الكبرى في ظل التمدد العمراني.