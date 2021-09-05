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بعد توقف دام 3 أسابيع.. عودة الطيران الداخلي في أفغانستان

رافقت كاميرا الجزيرة في أفغانستان أولى رحلات الطيران الداخلي التي عادت للعمل بعد توقف دام 3 أسابيع إثر سيطرة طالبان على الحكم،