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02:24
بعد توقف دام 3 أسابيع.. عودة الطيران الداخلي في أفغانستان
رافقت كاميرا الجزيرة في أفغانستان أولى رحلات الطيران الداخلي التي عادت للعمل بعد توقف دام 3 أسابيع إثر سيطرة طالبان على الحكم،
5/9/2021
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