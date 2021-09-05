56:59

الحصاد 2021/9/4

سلط عبد السلام محمد من كابل الضوء على تطورات المشهد في أفغانستان، خاصة مع بدء تسيير رحلات الطيران داخل البلاد والاستعدادات لتسيير الرحلات الخارجية،