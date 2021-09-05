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56:59

الحصاد 2021/9/4

سلط عبد السلام محمد من كابل الضوء على تطورات المشهد في أفغانستان، خاصة مع بدء تسيير رحلات الطيران داخل البلاد والاستعدادات لتسيير الرحلات الخارجية،
4/9/2021
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57:17
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56:51
(الجزيرة)

الحصاد 2021/8/31

58:01
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نافذة من أفغانستان.. استئناف تسيير الرحلات الداخلية بمطار كابل

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