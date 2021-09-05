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أزمة درعا.. طلب التهجير جاء نتيجة للحصار والظروف القاسية التي تعيشها المنطقة

قالت لجنة المفاوضات عن أهالي درعا إن طلب التهجير جاء نتيجة للحصار والظروف القاسية التي تعيشها درعا البلد وباتت معلومة للجميع.
4/9/2021
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