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21:36
نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/9/4)
تابعت نشرة الثامنة “نشرتكم” (2021/9/4) التطورات الميدانية في درعا، حيث أعلنت لجنة المفاوضات عن الأهالي في درعا البلد انهيارَ المفاوضات مع النظام مجددا.
4/9/2021
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