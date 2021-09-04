34:56

نافذة من أفغانستان.. استئناف تسيير الرحلات الداخلية بمطار كابل

استئنف تسيير الرحلات الداخلية بمطار كابل بعد إتمام الفرق الفنية القطرية الإصلاحات اللازمة. وأعلن السفير القطري لدى أفغانستان تسيير رحلتين داخليتين من مطار كابل.