البث الحي
00:47

مناشدة من أهالي درعا للملك الأردني

مناشدة من أهالي درعا للملك الأردني
4/9/2021-|آخر تحديث: 4/9/202107:28 PM (مكة المكرمة)
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

أزمة درعا.. طلب التهجير جاء نتيجة للحصار والظروف القاسية التي تعيشها المنطقة

02:40
(الجزيرة)

بعد نجاح جهود الخبراء القطريين.. مطار كابل يبدأ بتسيير رحلات داخلية

02:01
(الجزيرة)

بنجشير والمصير المجهول.. تكون أو لا تكون تحت راية طالبان

02:11
(الجزيرة)

بعد توقف استمر 3 أسابيع.. كاميرا الجزيرة تجول بأكبر سوق لتبادل العملات الأجنبية بكابل

02:09
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

أزمة درعا.. طلب التهجير جاء نتيجة للحصار والظروف القاسية التي تعيشها المنطقة

02:40
(الجزيرة)

بعد نجاح جهود الخبراء القطريين.. مطار كابل يبدأ بتسيير رحلات داخلية

02:01
(الجزيرة)

بنجشير والمصير المجهول.. تكون أو لا تكون تحت راية طالبان

02:11
(الجزيرة)

بعد توقف استمر 3 أسابيع.. كاميرا الجزيرة تجول بأكبر سوق لتبادل العملات الأجنبية بكابل

02:09
المزيد من التقارير الإخبارية

أزمة درعا.. طلب التهجير جاء نتيجة للحصار والظروف القاسية التي تعيشها المنطقة

(الجزيرة)

بعد نجاح جهود الخبراء القطريين.. مطار كابل يبدأ بتسيير رحلات داخلية

(الجزيرة)

بنجشير والمصير المجهول.. تكون أو لا تكون تحت راية طالبان

(الجزيرة)

بعد توقف استمر 3 أسابيع.. كاميرا الجزيرة تجول بأكبر سوق لتبادل العملات الأجنبية بكابل

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

السر وراء "إس-400".. هل اشتراها أردوغان لمواجهة انقلاب محتمل؟

مخاوف أميركية من حرب أهلية بأفغانستان.. معارك بين طالبان و"المقاومة الوطنية" للسيطرة على وادي بنجشير

(الجزيرة)

الاقتصاد العالمي يعاني من نقص في أشباه الموصلات.. ما أكثر القطاعات تضررا؟

بعض الشركات تخشى أن يمتد النقص في أشباه الموصلات إلى سنتين إضافيتين (شترستوك)

غارات روسية بإدلب.. النظام يمهل مقاتلي درعا حتى مساء اليوم للخروج وأهالي المدينة يناشدون ملك الأردن التدخل لوقف مأساتهم