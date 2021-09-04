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01:26
محافظة درعا السورية.. اتفاقات تسوية لم تكتمل
تعتبر محافظة درعا في الجنوب السوري إحدى مناطق خفض التصعيد، ويقدر عدد السكان المتبقين في درعا البلد بنحو 50 ألف شخص محاصرين داخل المدينة.
4/9/2021
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