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57:17
الحصاد 2021/9/3
سلط عبد السلام محمد في ملف “الحصاد” بتاريخ 2021/9/3 الضوء من كابل على تطورات المشهد في أفغانستان مع بدء الجهود الدولية لإعادة تشغيل مطار كابل،
3/9/2021
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