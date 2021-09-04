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57:17

الحصاد 2021/9/3

سلط عبد السلام محمد في ملف “الحصاد” بتاريخ 2021/9/3 الضوء من كابل على تطورات المشهد في أفغانستان مع بدء الجهود الدولية لإعادة تشغيل مطار كابل،
3/9/2021
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56:51
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