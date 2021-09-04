57:17

الحصاد 2021/9/3

سلط عبد السلام محمد في ملف “الحصاد” بتاريخ 2021/9/3 الضوء من كابل على تطورات المشهد في أفغانستان مع بدء الجهود الدولية لإعادة تشغيل مطار كابل،