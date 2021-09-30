57:07

الحصاد (2021/9/29)

تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/9/29) العناوين التالية: استنادا إلى الأوامر الرئاسية الأخيرة.. الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة. واشنطن تلوح بوقف مساعدات الكونغرس للسودان.