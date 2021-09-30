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البث الحي
57:07

الحصاد (2021/9/29)

تناولت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/9/29) العناوين التالية: استنادا إلى الأوامر الرئاسية الأخيرة.. الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة. واشنطن تلوح بوقف مساعدات الكونغرس للسودان.
29/9/2021
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