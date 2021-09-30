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إشادة أوروبية بدور الدوحة في أفغانستان

التقي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وكان الشأن الأفغاني على طاولة البحث.