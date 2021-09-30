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02:58

إشادة أوروبية بدور الدوحة في أفغانستان

التقي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وكان الشأن الأفغاني على طاولة البحث.
30/9/2021
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لماذا قررت فرنسا تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب وتونس والجزائر؟

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الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

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الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

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