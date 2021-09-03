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02:18
منظمة الأرصاد الجوية: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف 5 مرات خلال نصف قرن
قال أحدث تقرير لمنظمة الأرصاد الجوية إن عدد الكوارث الطبيعية تضاعف 5 مرات خلال نصف القرن الأخير، وزاد عددها عن 11 ألف كارثة طبيعية واجهت العالم،
2/9/2021
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