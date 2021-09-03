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24:33

ما وراء الخبر 2021/9/3

ناقشت حلقة (2021/9/3) من برنامح “ما وراء الخبر” تداعيات ودلالات إعلان حركة طالبان ترحيبها بقدوم الاستثمارات الصينية لإعادة إعمار أفغانستان،
3/9/2021
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