24:33

ما وراء الخبر 2021/9/3

ناقشت حلقة (2021/9/3) من برنامح “ما وراء الخبر” تداعيات ودلالات إعلان حركة طالبان ترحيبها بقدوم الاستثمارات الصينية لإعادة إعمار أفغانستان،