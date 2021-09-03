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حلول لإنعاش النظام البيئي في اليابان

في زمن كورونا، ما أحوجنا لبيئة نظيفة وصحية، لذلك تعمل شركات في اليابان على إيجاد حلول لإنعاش النظام البيئي في المناطق الحضرية من خلال تخضير الأبنية بواجهات لنمو النباتات عليها.